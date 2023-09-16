"Це абсурд"! Виступ Коломойського в суді

Бізнесмен Ігор Коломойський на засіданні Шевченківського райсуду Києва прокоментував висунуті йому обвинувачення і назвав їх абсурдними.

"У першій підозрі стосовно "Нафтохимик Прикарпаття" було, що я пограбував "Нафтохимик Прикарпаття". Я 2013 року погасив за нього кредит за поручительством, а 2020 року він мені повернув 30% від тієї вартості, що була погашена в 2013-му. Це вважається, що я його "шахрайськи обібрав". А в новій історії, що я отримав учора - про зміну раніше повідомленої підозри - говориться, що я пограбував "ПриватБанк" на 5,8 млрд. Причому пограбував шляхом невнесення грошових коштів у "ПриватБанк" і отримання на свій приватний рахунок безготівкових коштів, які потім витрачав на свій розсуд", - зазначив він.

За словами бізнесмена, "якщо по першій підозрі можна говорити - питання трактування чи сприйняття, то тут просто нереальні речі описані, фантастичні".

"Тут написано, що з березня 2013 по лютий 2014-го 5,8 млрд накопичувальними сумами були начебто внесені. Підроблені папери, що вони начебто внесені в банк, і на базі цих паперів на мій рахунок була перерахована подібна сума. Начебто це була фальшивка, все було підроблено, насправді ніяких грошей не було. На момент націоналізації "ПриватБанку" в касі знаходилося близько 10 млрд грн. Уявіть, що з кінця періоду вчиненого злочину з лютого 2014 року по грудень 2016-го, коли відбулася націоналізація, щодня в касі здавалися папери і писалося, що там 10 млрд, а насправді знаходилося 4,2 млрд. І щодня сотні людей, які працюють в банку, підписували папери. Припустимо, є якісь свідки, які сказали, що грошей не було. Але за ці два роки і 10 місяців ці люди не завжди були на роботі, були інші люди, які теж були втягнуті і все підписували", - зауважив він.

Каса "ПриватБанку" - під контролем НБУ

Коломойський нагадав, що каса банка перевіряється Нацбанком і за нею "слідкують в першу чергу", тому що це гроші, які отримують вкладники через банкомати і через відділення.

"Якщо в тебе в касі у "ПриватБанку" знаходиться 10-15 мільярдів за паперами, а насправді - фактично на 6 млрд менше, ти видаєш вкладникам гроші, які стоять у чергах, йдеш до Нацбанку і кажеш - підкріпіть мене готівкою, і переводиш туди безготівкові кошти в Нацбанк. Вони привозять тобі готівку, ти її маєш роздавати. Нацбанк дивиться залишки - в тебе за ордерами там знаходиться 10 млрд, а насправді 4 млрд, і вони вже закінчуються. Але ти біжиш у Нацбанк і кажеш - дайте мені швиденько готівкові кошти. А Нацбанк тобі скаже - ти що, переплутав щось? На 6 мільярдів? В тебе, ти кажеш, залишок 2 млрд, а за нашими розрахунками - 8 млрд. Коли в тебе залишиться 3, тоді приходь. І все, банк зупинився. Тобто кожен день мали підробляти ці ордери, здавати в касу, казати, що там на 6 млрд більше, хоча насправді на 6 млрд було менше. І це все відбувається з лютого 2014 року до націоналізації", - наголосив бізнесмен.

Ігор Коломойський також нагадав про події націоналізації "ПриватБанку":

"Відбувається націоналізація. Приїхала туди ціла "група захоплення" ще за місяць - працівники Нацбанку, ще хтось, там було людей 50. Вони зняли всі залишки каси. Як ви думаєте, якби під час націоналізації в касі не вистачало 6 млрд, - вони б помітили це? Я думаю, напевно помітили б".

"Це абсурд"! Виступ Коломойського в суді

Обвинувачення проти Ігоря Коломойського

Нагадаємо, що Ігорю Коломойському повідомили про підозру у справі "ПриватБанку". Бізнесмена підозрюють у незаконному заволодінні коштами.

В НАБУ стверджують, що Коломойський начебто "розробив план заволодіння коштами ПАТ КБ "ПриватБанк" з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку".

Крім того, бізнесмен отримав від СБУ підозру в шахрайстві та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Шевченківський райсуд Києва переобрав запобіжний захід бізнесмену в частині застави, встановивши її розмір у 3 млрд 891 млн гривень.

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