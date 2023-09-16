Коломойському збільшили розмір застави до 3,8 млрд гривень

Шевченківський районний суд Києва переобрав запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському.

Про це пише «Суспільне».

Йому змінили запобіжний захід у частині застави, встановивши її розмір у 3 млрд 891 млн гривень.

Прокурор Бюро економічної безпеки ратував про збільшення розміру застави до 5,877 млрд грн.

У відповідь адвокат Коломойського заявив, що розмір застави необґрунтований, бо немає доказів, що його підзахисний здатний заплатити таку суму. Мовляв, що Коломойський вже перебуває під вартою і тому не може втекти, перешкоджати чи якось впливати на свідків.

Нагадаємо, що Ігорю Коломойському повідомили про підозру у справі "ПриватБанку". Бізнесмена підозрюють у незаконному заволодінні коштами.

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