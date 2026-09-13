Застава за оренду квартири: коли власник має право не повернути вам гроші

Коли орендодавець може не повернути заставу / © Pixabay

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На ринку довгострокової та короткострокової оренди нерухомості вимога внести заставу вже давно стала стандартом. Без цього наразі неможливо винайняти житло. Власники найчастіше вимагають заставу за непошкодження житла, а також кошти за перший і останній місяць проживання.

Найпроблемнішим пунктом є саме застава, адже орендодавці можуть не повернути її. Орендатори мають добре розуміти всі «підводні камені» та те, як зберегти свої гроші. Про це пише «Судово-юридична газета».

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Застава під час оренди житла: за яких умов її можуть не повернути

Власники майна розглядають заставу як фінансовий запобіжник на випадок накопичення боргів, раптового виїзду мешканців чи пошкодження майна. Втім, на практиці термін «застава» може мати різне значення: в одному випадку може йтися про аванс за останній місяць проживання, в іншому — про окремий страховий депозит.

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Щоб уникнути непорозумінь під час виселення, усі деталі варто обговорити ще до укладення договору про оренду та заселення.

Гарантійна сума чи страховка: що саме сплачує орендар

Сплата застави передбачає передання орендодавцю визначеної суми на весь термін дії договору. Вона виступає гарантією того, що мешканець вчасно розраховуватиметься за житло та дбайливо ставитиметься до чужого майна. Є два види таких платежів:

Гарантійна застава (оплата за останній місяць): зазвичай дорівнює вартості одного місяця проживання. Якщо квартирант раптово вирішить з’їхати й не внесе черговий платіж, ця сума покриє останній період його перебування в помешканні. Страховий депозит: його розмір розраховується окремо й може перевищувати щомісячну плату. Головне призначення цих коштів — покриття потенційних збитків у разі псування стін, сантехніки, меблів або побутової техніки.

Якщо помешкання укомплектоване дорогими меблями чи сучасною технікою, орендодавці нерідко наполягають на одночасному внесенні і гарантійної застави, і страхового депозиту.

Гарантії і скільки доведеться платити

Для власника нерухомості застава є інструментом захисту від ризиків, пов’язаних із несумлінною поведінкою мешканців. Завдяки їй орендодавець може перекрити збитки від зіпсованого майна, компенсувати відсутність оплати за останній місяць чи погасити заборгованість за комунальні послуги.

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Сума гарантійного внеску напряму залежить від класу житла. Зазвичай застава дорівнює вартості одного місяця оренди. Преміальне житло з якісним ремонтом може здаватися в оренду з вищою заставою — орендодавці можуть вимагати депозит у розмірі двох або трьох місячних платежів.

У Києві та інших обласних центрах найпоширенішою є схема із залученням оплати за перший та останній місяці проживання, де останній платіж виконує роль гарантії.

У разі подобової оренди заставу частіше вносять на етапі бронювання. Якщо клієнт скасовує заїзд менше ніж за 24 години, кошти йому зазвичай не повертають.

Як оформити передання коштів орендодавцю

Аби мінімізувати ризики фінансових суперечок у майбутньому, усі пункти слід детально зафіксувати в договорі оренди. У документі обов’язково мають бути чітко прописані точний розмір застави та форма її передачі, вичерпні умови та терміни повернення коштів, підстави для утримання грошей (перелік витрат, які власник має право покрити з депозиту, зокрема ремонт або комунальні борги) а також строк завчасного попередження про виїзд, якого повинен дотримуватися орендар.

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Якщо сторони оформлюють страховий депозит, юристи наполегливо радять скласти додаток до договору — детальний опис початкового стану квартири. У ньому варто зафіксувати наявні дефекти або поточний стан меблів, сантехніки та побутових приладів на момент заселення.

Крім того, доцільно заздалегідь узгодити механізм підтвердження витрат на відновлення майна — наприклад, за допомогою двостороннього акта про списання коштів із депозиту чи нотаріальної домовленості.

Орендодавець має повне право утримати внесений депозит (частково або повністю), якщо квартирант порушив умови підписаного договору. Серед основних підстав для утримання коштів є відсутність оплати за останній місяць проживання, борги за комуналку, пошкодження майна, достроковий виїзд з квартири без попередження.

Якщо ж орендар сумлінно виконував свої зобов’язання і підстав для вирахувань немає, застава підлягає поверненню у повному обсязі одразу після завершення терміну оренди.

Вартість оренди в Україні: останні новини

Нагадаємо, за даними OLX Нерухомість, ринок оренди кімнат в Україні демонструє значні регіональні відмінності. Найвищі медіанні ціни зафіксовано на Закарпатті (6 тис. грн, +20% за рік), у Львівській (5 тис. грн) та Чернівецькій (4,5 тис. грн) областях, тоді як у більшості центральних і північних регіонів вартість становить близько 4 тис. грн.

Дешевше житло можна знайти у Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській та Хмельницькій областях (3,5 тис. грн), а також в Одеській, Харківській, Запорізькій, Донецькій та Кіровоградській областях (3 тис. грн). Найдешевшим регіоном залишається Херсонщина, де ціна знизилася з 2 тис. до 1,5 тис. грн.

Водночас у прифронтових областях зафіксовано різке зростання попиту: у Запорізькій області кількість відгуків на оголошення зросла у 4,4 раза, у Харківській — майже втричі, а в Миколаївській — у 1,7 раза (при цьому ціни в Запорізькій та Харківській областях залишилися на рівні 3 тис. грн).

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