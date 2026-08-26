Ірина Мудра може вийти з СІЗО: за експосадовицю вже внесли частину застави

За Ірину Мудру внесли частину застави / © Facebook

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За колишню заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру, яка підозрюється у відмиванні коштів та участі у злочинній організації, внесли частину застави. 25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, передбачивши альтернативу у вигляді 20 мільйонів гривень застави.

Про це повідомив Суспільному адвокат підозрюваної Артем Крикун-Труш.

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За Ірину Мудру вже внесли частину застави

Про те, що частину цієї суми вже перерахували, повідомив її адвокат. Водночас захисник експосадовиці не уточнив конкретних цифр, проте зауважив, що заставодавців було кілька.

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У пресслужбі ВАКС журналістам також підтвердили факт надходження коштів.

Згідно з версією Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Мудра причетна до діяльності злочинного угруповання. Слідчі закидають фігурантам отримання контролю над націоналізованим Sense Bank задля досягнення власних цілей.

Правоохоронці наголошують, що учасники цієї групи нібито відмили 150 мільйонів гривень готівки. Щоб легалізувати ці кошти, їх пропустили через транзитні рахунки підконтрольних компаній, а згодом спрямували на внесення застави за одного з підозрюваних у паралельному розслідуванні — справі «Мідас». Ймовірно, за ексочільника Міненерго Германа Галущенка.

Справа «Форест Гамп»: головне

Нагадаємо, НАБУ та САП оприлюднили нові матеріали та аудіозаписи в межах масштабної спецоперації «Форест Гамп» під назвою «Феміда», що викриває злочинну схему рейдерства. За даними слідства, до оборудки із незаконним заволодінням активами підприємств на сотні мільйонів гривень та спроб захопити столичну нерухомість могли бути причетні чинні й колишні нардепи, високопосадовці Офісу Президента та Мін’юсту, судді та хакери.

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Для реалізації схеми використовували підроблені документи, втручання в реєстри та фіктивні борги.

Крім того, 19 серпня стало відомо про деталі цієї спецоперації, зокрема, про спроби учасників організації встановити контроль над Sense Bank та легалізувати 150 млн грн готівки. За версією НАБУ, ці кошти через підконтрольні підприємства вводили в легальний обіг, після чого використали для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас» — імовірно, ексміністра енергетики Германа Галущенка.

Згідно з інформацією українських ЗМІ, серед можливих фігурантів справи можуть бути ексзаступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра, нардеп Вадим Столар, екснардеп Максим Микитась та представники Sense Bank, зокрема, відсторонений голова наглядової ради Микола Гладищенко. Досудове розслідування триває.

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