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"Шахтар" оголосив про трансфер захисника італійського клубу
Уругваєць Алан Маттурро підписав п'ятирічний контракт з "гірниками".
Донецький "Шахтар" оформив трансфер центрального захисника клубу італійської Серії А "Дженоа" Алана Маттурро.
Про це повідомляється на офіційному сайті "гірників".
Контракт із 21-річним футболістом розрахований до 31 липня 2031 року.
Раніше авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що сума трансферу складе 5,5 мільйонів євро. Ще один мільйон євро генуезці можуть отримати бонусами.
Маттурро є вихованцем уругвайського клубу "Дефенсор", за головну команду якого дебютував у листопаді 2021 року й загалом провів 33 матчі (2 голи, 2 асисти).
У січні 2023-го перейшов до "Дженоа", де за два з половиною сезони зіграв 24 поєдинки (19 — у Серії А, 2 — у Серії В, 3 — у Кубку Італії).
У сезоні-2025/26 виступав в оренді за представника іспанської Ла Ліги "Леванте" (21 матч, 1 гол, 1 асист).
Загалом у професійній кар'єрі має 79 ігор (3 голи, 3 асисти, 5 жовтих карток, 1 червона картка). Володар Кубка Уругваю (2022).
Виступав за юнацькі та молодіжну збірні Уругваю. У складі збірної Уругваю U-20 став переможцем молодіжного чемпіонату світу-2023, зігравши всі 7 матчів без замін, забивши 1 м'яч та віддавши 1 асист, а також був нагороджений "Срібним м'ячем" як другий найкращий футболіст турніру.
Раніше повідомлялося, що "Шахтар" оголосив про підписання бразильця з чемпіонату Саудівської Аравії.
Також ми розповідали, що футболіст "Шахтаря" і збірної України офіційно перейшов до клубу із Саудівської Аравії.