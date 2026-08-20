"Шахтар" оголосив про підписання бразильця з чемпіонату Саудівської Аравії

Габріель Карвалью / © ФК Шахтар

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Донецький "Шахтар" оформив перехід атакувального півзахисника саудівської "Аль-Кадісії" Габріела Карвалью.

Про це повідомляється на офіційному сайті "гірників".

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19-річний бразилець приєднався до чемпіона України за умовами оренди, яка розрахована до 30 червня 2027 року з правом викупу контракту футболіста.

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Раніше авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що сума потенційного викупу може становити 18 мільйонів євро.

Карвалью є вихованцем академії бразильського "Інтернасьйонала" (Порту-Алегрі), за головну команду якого дебютував 16 червня 2024 року й загалом провів 30 матчів (1 гол, 3 асисти).

У серпні 2025 року перейшов до клубу Про-ліги Саудівської Аравії "Аль-Кадісія". У сезоні-2025/26 зіграв за команду 12 матчів (1 гол, 2 асисти).

Від березня виступає за молодіжну збірну Бразилії U-20, у складі якої на сьогодні провів 3 матчі.

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Раніше повідомлялося, що "Барселона" підписала володаря "Золотого м'яча" та найкращого футболіста ЧС-2026.

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