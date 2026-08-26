ЛАСК здійснив шалений камбек проти "Селтіка" та вийшов до основного раунду Ліги чемпіонів

ЛАСК / facebook.com/LASKOfficial

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Австрійський ЛАСК у неймовірному стилі здобув історичну путівку до основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

В матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації австрійська команда здійснила шалений камбек у протистоянні з шотландським "Селтіком" (5:1 за підсумками екстратаймів).

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Після виїзної поразки з рахунком 0:3 у першому матчі ЛАСК пропустив першим і в домашньому поєдинку-відповіді, тож рахунок за сумою двох зустрічей став 4:0 на користь "кельтів".

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Однак ЛАСК здійснив неймовірний камбек. Австрійський клуб зумів забити чотири м'ячі та перевести протистояння в екстратайми — рятівний гол на 90+1-й хвилині забив Флоріан Флеккер.

А вже в екстратаймах ЛАСК забив п'ятий гол і вирвав путівку до основного раунду Ліги чемпіонів — автором результативного удару на 109-й хвилині став Самуель Аденіран, який таким чином оформив дубль.

Тож ЛАСК уперше в історії вийшов до основного етапу Ліги чемпіонів, а "Селтік" продовжить єврокубковий сезон в основному раунді Ліги Європи.

Жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів відбудеться у четвер, 27 серпня. Початок церемонії — о 19:00 за київським часом.

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Нагадаємо, Україна також матиме свого представника в основному раунді найпрестижнішого євротурніру — пряму путівку отримав чемпіон країни — донецький "Шахтар".

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