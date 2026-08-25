Ноукс — Берінчик: букмекери зробили прогноз на бій

Денис Берінчик / Фото: facebook.com/K2Ukraine

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У суботу, 29 серпня, колишній чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі українець Денис Берінчик (19-1, 9 КО) проведе бій проти британця Сема Ноукса (18-1, 16 КО).

Поєдинок відбудеться на "O2 Arena" у Лондоні в андеркарді бою між британцем Мозесом Ітаумою та хорватом Філіпом Хрговичем за вакантний титул IBF у надважкій вазі, від якого відмовився українець Олександр Усик.

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Вечір боксу в Лондоні розпочнеться о 19:00 за київським часом. Берінчик та Ноукс вийдуть на ринг орієнтовно о 23:00 за київським часом.

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Для 38-річного Берінчика це буде перший поєдинок за півтора року. Він востаннє виходив у ринг у лютому 2025-го, коли нокаутом програв американцю Кейшону Девісу та втратив титул WBO у легкій вазі.

Тренер Дениса розповів, що його підопічний не був належним чином готовий до цього бою через травму, а саме розрив плечової губи. Після цього українець переніс дві операції на плечі та проходив тривалий процес відновлення.

Зазначимо, що Берінчик здобув титул WBO у травні 2024 року, роздільним рішенням суддів здолавши мексиканця Емануеля Наваррете.

Прогноз букмекерів на бій Ноукс — Берінчик

На думку букмекерів, фаворитом поєдинку є британський боксер. На перемогу Ноукса можна поставити з коефіцієнтом 1,16. Виграш Берінчика — 4,50.

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Раніше повідомлялося, що олімпійський чемпіон Хижняк завоював перший титул у професійному боксі.

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