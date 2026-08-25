Справа "Форест Гамп": суд обирає запобіжний захід Мудрій

Ексзаступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра / © Facebook-сторінка Ірини Мудрої

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Вищий антикорупційний суд розпочав 25 серпня засідання щодо обрання запобіжного заходу ексзаступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій.

Про це повідомляє hromadske.

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У ВАКС стартувало засідання з обрання запобіжного заходу Мудрій, яка є фігуранткою справи про корупцію на високому рівні під назвою «Форест Гамп». На цей момент триває виступ її адвоката.

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Нагадаємо, 24 серпня головний рабин Києва Йонатан Бінʼямін Маркович і військовослужбовець Сергій висловили готовність узяти на поруки Мудру.

Рабин зазначив, що знає її кілька років і готовий виконати всі вимоги суду щодо забезпечення процесуальних обов’язків. Водночас військовий заявив, що Мудра допомагала його частині та виконує важливу роботу щодо міжнародного трибуналу, яка безпосередньо впливає на його службові обов’язки.

У чому підозрюють Ірину Мудру?

НАБУ та САП у межах спецоперації «Форест Гамп» повідомили про підозру Мудрій у справі щодо схеми на 150 млн грн, яка стосується спроби внесення застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка через підконтрольні компанії та державний «Сенс Банк».

На оприлюднених записах жінка з голосом, схожим на голос Мудрої, обговорює проведення готівки з екснардепом Максимом Микитасем, а також згадує вплив на банк нардепів Давида Арахамії і Данила Гетманцева. У справі також фігурують Вадим Столар, Василь Астіон і Микола Гладищенко. Президент Володимир Зеленський звільнив посадовицю, а правоохоронці провели в неї обшуки.

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