Цим краще не протирати екран смартфона: популярний спосіб може його пошкодити

Як правильно чистити екран смартфона, щоб його не пошкодити

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Смартфон щодня контактує з руками та різними поверхнями, тому на ньому може накопичуватися велика кількість бактерій. Однак деякі засоби, які часто використовують для дезінфекції, здатні поступово зіпсувати захисне покриття екрана.

Про це повідомило видання BGR.

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За даними дослідників Університету Аризони, на поверхні мобільного телефона може бути до десяти разів більше бактерій, ніж на сидінні унітазу. Тож очищати гаджет справді варто регулярно, проте використання агресивної хімії може нашкодити дисплею.

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Чим небезпечно протирати екран смартфона

Для очищення дисплея не рекомендують використовувати відбілювач, аміак, спирт високої концентрації та засоби, до складу яких входять ці речовини. За регулярного застосування вони можуть пошкоджувати поверхню екрана або захисну плівку.

Особливо вразливим є олеофобне покриття, яке використовують у більшості сучасних смартфонів. Цей тонкий шар відштовхує жир і допомагає зменшити кількість відбитків пальців та плям на дисплеї.

Агресивні хімічні речовини й абразивні матеріали можуть поступово стирати олеофобний шар. Через це з часом на екрані частіше залишатимуться відбитки, жирні сліди та розводи.

Як безпечно почистити телефон

Для очищення смартфона можна використовувати м’яку серветку з мікрофібри, злегка змочену водою з невеликою кількістю мила. Рідину не варто наносити безпосередньо на пристрій.

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Ще один спосіб дезінфекції — спеціальні пристрої з ультрафіолетовим світлом. Вони дають змогу знезаражувати смартфон без контакту екрана з хімічними речовинами. Водночас важливо використовувати надійний пристрій із відповідною довжиною хвилі УФ-випромінювання.

Оптимальним варіантом може бути поєднання двох способів: мікрофіброю прибрати з екрана відбитки та інші забруднення, а для додаткової дезінфекції скористатися відповідним УФ-пристроєм.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що постійна робота мережевих модулів у фоновому режимі є однією з головних причин, чому сучасні смартфони розряджаються ще до настання вечора.

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