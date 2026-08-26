Що потребують азалії та рододендрони наприкінці літа для максимального цвітіння наступного року

Рододендрон / © Associated Press

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Кущі, які чудово цвіли в травні, однаково можуть розчарувати наступної весни, і причиною зазвичай є посуха наприкінці літа. Щотижневе зрошування відтепер і до осені захищає бруньки, що формуються на наступний рік.

Як це працює, розповідає GardeningKnowHow.

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Азалії та рододендрони піклуються про себе більшу частину року. Така їхня репутація справедлива, аж до кінця літа. Те, що відбувається з цими кущами в серпні та вересні, рідко проявляється в цей час, і наслідки з’являються через вісім-дев’ять місяців у вигляді рідкого, плямистого цвітіння.

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Обидві рослини належать до роду Rhododendron. Обидві закладають квіткові бруньки наступної весни протягом липня та серпня. Поливання азалій в це вікно — це єдине завдання, яке має справжню вагу, і його легко пропускають, коли рослини не виявляють очевидних проблем. Щотижневе зрошування зазвичай виправляє це. Як і коли поливається вода, має таке ж значення, як і її кількість.

Пізнє літо — час зав’язування квітів наступного року

Азалія / © ТСН

Диференціація квіткових бруньок відбувається всередині літа, зазвичай у липні та серпні в садах помірного клімату. До кінця цього періоду чагарник формує обмежену кількість бруньок. Жодна весняна підгодівля не збільшує їхню кількість. Слід шукати товсті, округлі бруньки на кінчиках гілок, розташовані поруч із тоншими загостреними листовими бруньками. Листяні та вічнозелені види ростуть за тим самим графіком.

Посуха в цей період розріджує композицію. Чагарник, якому не вистачає води, відволікає ресурси від формування бруньок, і ті з них, які почали формуватися, так і не завершують своє цвітіння. Пошкодження залишаються непомітними до серпня. Часто немає жодних очевидних ознак, окрім вʼянення листя після обіду. Рослина вступає в осінь і має досить здоровий вигляд. Вади ви побачите наступної весни, коли половина кінчиків гілок розпускається, але не цвіте.

Скільки води і як часто

Рододендрон / © Associated Press

Безліч літніх дощів дають набагато менше, ніж здається. Кущі в перші два сезони потребують пильнішої уваги. Одне тривале зволоження перевершує кілька коротких. Намагайтеся зволожувати ґрунт приблизно до 20-25 см вглиб, повільно розливаючи воду, а не швидко розприскуючи її по грядці. Неглибоке зрошення змочує лише мульчу.

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Як поливати азалії та рододендрони

Не поливайте рослини близько до стебла. Обидві рослини мають неглибокий волокнистий кореневий килимок, майже повністю сконцентрований у верхньому шарі (15-30 см) ґрунту. Стрижневий корінь не тягнеться вниз, щоб знайти запаси. Цей килимок також розтікається назовні, тому вода, що щільно прилягає до стебла, не потрапляє в значну частину кореневої системи.

Коли краще поливати азалії та рододендрони

Ранок — найкращий час. Листя висихає до вечора, що запобігає грибковим проблемам вічнозеленого листя. Верхні дощувальні системи є найслабшим варіантом з тієї ж причини. Значна частина випаровується, перш ніж вона опуститься. Поливайте на рівні землі та повільно. Для похилих грядок може знадобитися два коротших проходи з паузами між ними.

Мульча купує час між поливами. Шар мульчі з соснової кори товщиною 5-8 см утримує вологу в кореневій зоні та охолоджує ґрунт під нею. Вона не змінить pH, поверхнева мульча рідко впливає на показники. Елементарна сірка, внесена після аналізу ґрунту, є надійним способом досягти діапазону від 4,5 до 6,0. Тримайте мульчу подалі відстебла. Купа вологи біля стовбура затримує вологу саме там, де починається гниль крони.

Однак надмірна кількість вологи має свою ціну. Ґрунт, який постійно перезволожений, сприяє розвитку фітофторозної кореневої гнилі, зазвичай Phytophthora cinnamomi. Заражені кущі в’януть. Тому їх поливають, і гниль поширюється швидше. Будь-що, що повисає у вже вологому ґрунті, ймовірно, має проблему з дренажем, — перевірте пальцем, перш ніж тягнутися до шланга. Важка глина може ніколи не мати достатнього дренажу самостійно. Грядка, піднята на 30 см або більше над рівнем землі, повністю обходить це питання.

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Це невибагливі завдання, які ви можете розподілити між цим часом і першими сильними заморозками. Продовжуйте в тому ж дусі — і бруньки, що зараз формуються на кінчиках цих гілок, повинні розкритися наступної весни в тій кількості, в якій вони повинні були розкритися.

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