Чоловік у Києві орендував 68 квартир і не платив: що він вигадав

Чоловік у Києві вигадав, як не платити за оренду / © unsplash.com

Реклама

Уродженець Полтавської області у Києві орендував 68 квартир, проте не платив за помешкання. За це його засудили до 1 року пробаційного нагляду.

Про це йдеться у вироку Солом’янського райсуду м. Києва.

Реклама

Суть схеми: фейкові квитанції та скасування платежів

Як встановило досудове розслідування, у період із березня по травень 2026 року обвинувачений під вигаданим іменем підшукував оголошення про подобову оренду квартир у столиці.

Реклама

Використовуючи мобільний додаток Booking, чоловік зв'язувався з менеджерами, домовлявся про умови проживання та отримував коди доступу до електронних замків або ключі від квартир за умови попередньої оплати.

Як працювала афера:

Отримавши реквізити для оплати, аферист надсилав менеджерам електронні квитанції та скриншоти з мобільного банкінгу про нібито успішний переказ грошей. Менеджери, сприймаючи квитанції як належне підтвердження переказу, надавали йому код доступу для заселення. Одразу після отримання доступу до квартири та поселення чоловік скасовував платіжні операції у додатку банку.

У результаті гроші на рахунки компанії так і не надходили, а зловмисник безкоштовно користувався майном.

Загалом у період із 6 березня по 12 травня 2026 року зловмисник здійснив 68 тотожних епізодів шахрайства. Суми за добу проживання коливалися від 1 300 до майже 2 000 гривень. Загальний розмір завданої компанії майнової шкоди склав 106 398 гривень.

Реклама

Вирок суду

Обвинувачений беззаперечно та повністю визнав свою вину у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), не оспорював обставини справи та надав згоду на розгляд обвинувального акта за його відсутності.

Солом'янський районний суд м. Києва визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального проступку за ч. 1 ст. 190 КК України та призначив йому покарання у виді пробаційного нагляду строком на 1 (один) рік.

Цивільний позов у межах даного кримінального провадження потерпілою стороною не подавався.

Новини партнерів