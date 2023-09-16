Імпорт зерна з України: Євросоюз дозволив, три країни — проти

Обмеження з боку Єврокомісії щодо доступу української аграрної продукції на ринок Європейського Союзу знято. Однак, Польща, Словаччина та Угорщина вирішили запровадити односторонні ембарго на збіжжя з України.

Президент України Володимир Зеленський у розмові з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн подякував за дотримання правил вільного ринку.

“Це приклад справжньої єдності й довіри між Україною та ЄС. Європа виграє завжди, коли правила працюють, а договори виконуються”, - наголосив він.

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Водночас український лідер зазначив, що європейська єдність повинна спрацювати на двосторонньому рівні, щоб сусідні держави в час війни Україну підтримали.

“Якщо їхні рішення порушуватимуть право ЄС, Україна буде цивілізовано відповідати”, - попередив Зеленський.

Які країни оголосили одностороннє ембарго

Тим часом стало відомо, що три країни із п’яти - Польща, Словаччина та Угорщина — все ж вирішили запровадити односторонні ембарго на збіжжя з України.

Відповідну заяву словацького уряду опублікувало видання Dennik N.

"Ми повинні уникати надмірного тиску на словацький ринок, щоб залишатися справедливими щодо вітчизняних фермерів. Водночас наш крок є реакцією на аналогічні дії Польщі та Угорщини", - наголосили в уряді Словаччини.

Раніше міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь на своїй Facebook-сторінці оголосив про односторонню заборону на ввезення “м'яса великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз, а також курячого м'яса, пшениці, жита, ячменю, кукурудзи (та продуктів з них), овочів, цукру та вина”.

Міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда заявив про безтермінову заборону на ввезення з України збіжжя в інтересах польських фермерів.

Як відомо, у травні 2023 року Єврокомісія за наполяганням Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку й соняшнику з України до цих країн.

Дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року, але згадані країни хочуть продовжити заборону на імпорт до кінця року і розширити її на деякі інші товари. Водночас транзит українського зерна через ці країни дозволений.

Нагадаємо, 14 вересня парламент Болгарії проголосував за зняття заборони на імпорт зерна з України від 15 вересня.

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