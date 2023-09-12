Польща - про заборону імпорту зерна з України: не дозволимо нас заполонити

На рішення Варшави навіть не вплинуть представники ЄС, запевнили у польському уряді.

В уряді Польщі наголосили, що не планують знімати заборону на імпорт української агрпродукції, зокрема зернових культур.

Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

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Він підкреслив, що на рішення Варшави навіть не вплинуть представники ЄС.

"Польща не дозволить заполоними нас українським зерном. Незалежно від рішення брюссельських чиновників, ми не відкриємо наші кордони. Польща прийняла мільйони біженців з України, але коли потрібно захистити власні інтереси, уряд захищатиме польське", - зазначив Моравецький.

Додамо, що нинішні обмеження щодо ввезення українського зерна до Польщі діють до 15 вересня. Далі Варшава має ухвалити, чи продовжувати ембарго на агропродукцію.

Нагадаємо, польська радіостанція RMF FM повідомляла, що ЄС може ввести санкції проти Польщі за продовження ембарго на зерно з України.

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