Путін погрожує атакувати українські АЕС

Російський диктатор Володимир Путін вигадав чергову маячню, що нібито "українська ДРГ, навчена британськими інструкторами, готувала підрив на АЕС в РФ". У відповідь він погрожує "відповідними діями".

Про це очільник заявив під час економічного форуму у Владивостоці, передають російські пропагандисти.

"Зовсім недавно внаслідок бойових зіткнень на нашій території Федеральна служба безпеки захопила невідомих людей, кілька осіб було знищено, решту взяли в полон. З’ясувалося, що це диверсійна група українських спецслужб. Завдання у них було - завдати шкоди одній із наших атомних електростанцій, підірвати лінію високовольтних електропередач із метою порушити діяльність енергетичної установки зрештою. Це не перша така спроба", - придумав очільник Кремля.

Звичайно, він не міг не вплутати у свою фейкову історію спецслужби Заходу та США.

"На допиті вони показали, що готувались під керівництвом британських інструкторів. Вони взагалі розуміють, з чим вони грають чи ні? Вони нас провокують на якісь дії у відповідь по українських атомних об'єктах, електростанціях? Припускаю, що британські спецслужби діють за вказівкою американців", - здивовано запитав Путін.

Під час цього форуму Путін також висловився про "втрати України" під час контрнаступу, він здивував цифрами.

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