Путін здивував "втратами України" під час контрнаступу

Путін також виправдовувався, що начебто касетні боєприпаси США жодним чином "не вплинули на поле бою".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що начебто Україна під час контрнаступу втратила "пів тисячі танків та 18 тисяч бронемашин".

Про це очільник заявив під час економічного форуму у Владивостоці, передають російські пропагандисти.

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Очільник Кремля назвав такі цифри озброєння, про які Україна і сама не підозрювала, що має таку кількість техніки. Він заявив, що під час наступальної операції армії України нібито втратила "71 тисячу особу, 543 танки і близько 18 тисяч бронемашин".

Окрім того, він взявся виправдовуватися, що нібито касетні боєприпаси, передані США, жодним чином не вплинули на театр дій на фронті. Варто нагадати, що через постачання цієї зброї у Кремлі погрожували Америці.

Також Путін впевнений, що постачання винищувачів F-16 також ніяк не вплинуть на поле бою.

Нагадаємо, у ЗСУ повідомляють про усіх на Таврійському напрямку.

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