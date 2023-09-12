Путин удивил "потерями Украины" во время контрнаступления

Путин также оправдывался, что вроде бы кассетные боеприпасы США никак "не повлияли на поле боя".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы Украина во время контрнаступления потеряла "пол тысячи танков и 18 тысяч бронемашин".

Об этом глава заявил во время экономического форума во Владивостоке, передают российские пропагандисты.

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Глава Кремля назвал такие цифры вооружения, о которых Украина и сама не подозревала, что имеет такое количество техники. Он заявил, что во время наступательной операции армия Украины якобы потеряла "71 тысячу человек, 543 танка и около 18 тысяч бронемашин".

Кроме того, он принялся оправдываться, что якобы кассетные боеприпасы, переданные США, никак не повлияли на театр действий на фронте. Следует напомнить, что из-за поставок этого оружия в Кремле угрожали Америке.

Также Путин уверен, что поставки истребителей F-16 также никак не отразятся на поле боя.

Напомним, в ВСУ сообщают обо всех на Таврическом направлении.

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