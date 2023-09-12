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Польша – о запрете импорта зерна из Украины: не позволим нас заполонить

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Польша – о запрете импорта зерна из Украины: не позволим нас заполонить

Украинская пченица / Фото: Pexels

На решение Варшавы даже не повлияют представители ЕС, заверили в польском правительстве.

В правительстве Польши подчеркнули, что не планируют снимать запрет на импорт украинской агропродукции, в частности, зерновых культур.

Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он подчеркнул, что на решение Варшавы даже не повлияют представители ЕС.

"Польша не позволит пленить нас украинским зерном. Независимо от решения брюссельских чиновников, мы не откроем наши границы. Польша приняла миллионы беженцев из Украины, но когда нужно защитить собственные интересы, правительство будет защищать польское", — отметил Моравецкий.

Добавим, что нынешние ограничения по ввозу украинского зерна в Польшу действуют до 15 сентября. Далее Варшава должна принять, продолжать ли эмбарго на агропродукцию.

Напомним, польская радиостанция RMF FM сообщала, что ЕС может ввести санкции против Польши за продление эмбарго на зерно из Украины.

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Дата публикации
Просмотры
742
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