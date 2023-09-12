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Обстрел ТЦ в Никополе: появилось видео с первыми минутами после атаки

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Обстрел ТЦ в Никополе: появилось видео с первыми минутами после атаки

ТЦ Никополя после обстрела 11 сентября/Коллаж: ТСН.ua

Российские обстрелы из тяжелой артиллерии продолжались почти целый день и после полуночи.

Первые минуты после обстрела Никополя 11 сентября были сняты на видео с бодикамер полицейских. На кадрах видны разрушения торгового центра и раненых людей.

Соответствующую видеозапись опубликовало МВД Украины 12 сентября.

"Первые минуты после обстрела: бодикамеры полицейских Никополя зафиксировали последствия российской атаки", – говорится в заявлении министерства.

На видео сняты существенные разрушения и разбитый товар в торговом центре в результате российской атаки. Также видны раненые. В частности, одному из пострадавших накладывают турникет, чтобы остановить кровотечение, еще одного кладут на носилки. Правоохранители и другие службы проводили эвакуацию из ТЦ и обеспечили охрану места происшествия.

Первые минуты после обстрела ТЦ в Никополе попали на видео

Первые минуты после обстрела ТЦ в Никополе попали на видео

В МВД напомнили, что 11 сентября около 13:00 российские оккупанты ударили из ракетных систем залпового огня по торговому центру Никополя. Отмечается, что вражеские обстрелы из тяжелой артиллерии продолжались почти целый день и после полуночи.

В результате атаки по торговому центру были травмированы люди, повреждено здание ТЦ, админздание, учебное заведение, магазин, частное предприятие, жилая пятиэтажка, частные дома, хозяйственные постройки, автомобиль, оборваны газопроводы и линии электросетей.

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Дата публикации
Просмотры
1332
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