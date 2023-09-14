Одна з країн Європи розблокувала імпорт українського зерна

Втім, сьогоднішнє рішення наразі немає сили.

У четвер, 14 вересня, парламент Болгарії проголосував за зняття заборони на імпорт зерна з України від 15 вересня.

Про це повідомило болгарське медіа BNT News.

Рішення ухвалили після двох годин дебатів. Його підтримали 124 депутати, а 69 були проти. Вісім осіб утрималися. Своєю чергою, болгарська опозиція назвала рішення парламенту "національною зрадою".

Своєю чергою, болгарський міністр сільського господарства Кирил Ватєв наголосив, що напередодні з ним не обговорювали пропозицію скасувати заборону. Проте після оцінки ризиків він визнав, що дозвіл імпорту української продукції не нашкодить економіці.

За словами очільника міністерства, контроль за імпортом української продукції буде посилено, оскільки вона не відповідає стандартам Євросоюзу.

Втім, наразі сьогоднішнє рішення не має жодного значення, адже заборона падає на рівні ЄС.

"Це рішення на практиці не матиме абсолютно ніяких наслідків для того, що станеться завтра, просто заборона все одно впаде, але буде інша політична шкода", - пояснює членкиня Народних зборів Болгарії Десислава Танева.

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