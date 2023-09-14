Одна из стран Европы разблокировала импорт украинского зерна

Впрочем, сегодняшнее решение пока не имеет силы.

В четверг, 14 сентября, парламент Болгарии проголосовал за снятие запрета на импорт зерна из Украины с 15 сентября.

Об этом сообщило болгарское медиа BNT News.

Решение было принято после двух часов дебатов. Его поддержали 124 депутата, а 69 были против. Восемь человек воздержались. В свою очередь болгарская оппозиция назвала решение парламента "национальной изменой".

Со своей стороны болгарский министр сельского хозяйства Кирилл Ватев подчеркнул, что накануне с ним не обсуждали предложение отменить запрет. Однако после оценки рисков он признал, что разрешение на импорт украинской продукции не навредит экономике.

По словам главы министерства, контроль за импортом украинской продукции будет ужесточен, поскольку она не соответствует стандартам Евросоюза.

Впрочем, сегодняшнее решение не имеет никакого значения, ведь запрет падает на уровне ЕС.

"Это решение на практике не будет иметь никаких последствий для того, что произойдет завтра, просто запрет все равно упадет, но будет другой политический вред", — объясняет член Народного собрания Болгарии Десислава Танева.

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