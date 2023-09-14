Беларусь проведет масштабные военные учения со "Смерчами" и "Полонезами"

Для военных учений Беларусь стягивает РСЗО "Смерч" и "Полонез".

Беларусь планирует провести масштабные военные учения в конце сентября. Подразделения 336 реактивной артиллерийской бригады уже начали перемещаться в район проведения учений.

Об этом сообщает мониторинговый канал "Белорусский Гаюн".

Отмечается, на вооружении 336-й бригады — РСЗО "Смерч" и "Полонез".

По информации мониторингового канала, в учениях будут задействованы подразделения:

6-й механизированной бригады;

11-й механизированной бригады (в том числе 841-я группа артиллерии и разведывательный батальон);

19-й механизированной бригады (в том числе 191-я группа артиллерии);

120-й механизированной бригады.

336-й реактивной артиллерийской бригады и т.д.

"В настоящее время происходит активная подготовка к предстоящим учениям. Проводятся обзоры, на которых проверяются наличие и состояние снаряжения, вооружения и военной техники. Также в подразделениях проводятся занятия по профилактике "отрицательного информационного воздействия на личный состав". Военнослужащим приходится алгоритм распознавания недостоверной информации ( фейков), а также порядок пользования социальными сетями и мессенджерами", — говорится в сообщении.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко улетел в Россию, чтобы встретиться с Путиным.

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