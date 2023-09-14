Білорусь проведе масштабні військові навчання зі "Смерчами" та "Полонезами"

Для військових навчань Білорусь стягує РСЗВ "Смерч" та "Полонез".
Білорусь планує провести масштабні військові навчання наприкінці вересня. Підрозділи 336-ї реактивної артилерійської бригади вже почали переміщатися до району проведення навчань.
Про це повідомляє моніторинговий канал "Беларускі Гаюн".
Зазначається, на озброєнні 336-ї бригади - РСЗВ "Смерч" та "Полонез".
За інформацією моніторингового каналу, у навчаннях будуть задіяні підрозділи:
- 6-ї механізованої бригади;
- 11-ї механізованої бригади (у тому числі 841-а група артилерії та розвідувальний батальйон);
- 19-ї механізованої бригади (у тому числі 191-а група артилерії);
- 120-ї механізованої бригади.
- 336-ї реактивної артилерійської бригади та ін.
"В даний час відбувається активна підготовка до майбутніх навчань. Проводяться огляди, на яких перевіряються наявність та стан спорядження, озброєння та військової техніки. Також у підрозділах проводяться заняття з профілактики "негативного інформаційного впливу на особовий склад". Військовослужбовцям доводиться алгоритм розпізнавання недостовірної інформації (фейків), а також порядок користування соціальними мережами та месенджерами", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко полетів до Росії, аби зустрітися з Путіним.
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