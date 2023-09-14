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Білорусь проведе масштабні військові навчання зі "Смерчами" та "Полонезами"

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Білорусь проведе масштабні військові навчання зі "Смерчами" та "Полонезами"

РСЗВ "Смерч" / Фото: Міністерство оборони Росії

Для військових навчань Білорусь стягує РСЗВ "Смерч" та "Полонез".

Білорусь планує провести масштабні військові навчання наприкінці вересня. Підрозділи 336-ї реактивної артилерійської бригади вже почали переміщатися до району проведення навчань.

Про це повідомляє моніторинговий канал "Беларускі Гаюн".

Зазначається, на озброєнні 336-ї бригади - РСЗВ "Смерч" та "Полонез".

За інформацією моніторингового каналу, у навчаннях будуть задіяні підрозділи:

  • 6-ї механізованої бригади;
  • 11-ї механізованої бригади (у тому числі 841-а група артилерії та розвідувальний батальйон);
  • 19-ї механізованої бригади (у тому числі 191-а група артилерії);
  • 120-ї механізованої бригади.
  • 336-ї реактивної артилерійської бригади та ін.

"В даний час відбувається активна підготовка до майбутніх навчань. Проводяться огляди, на яких перевіряються наявність та стан спорядження, озброєння та військової техніки. Також у підрозділах проводяться заняття з профілактики "негативного інформаційного впливу на особовий склад". Військовослужбовцям доводиться алгоритм розпізнавання недостовірної інформації (фейків), а також порядок користування соціальними мережами та месенджерами", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко полетів до Росії, аби зустрітися з Путіним.

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Дата публікації
Перегляди
113
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