В Москві кажуть, що хочуть, аби її продукцію вивели на світові ринки.

Російська Федерація повернеться до "зернової угоди" тоді, коли будуть виконані деякі умови. Зокрема, йдеться про виведення її сільськогосподарської продукції на світові ринки.

Про заявив заступник очільника МЗС РФ Сергій Вершинін одного з пропагандистських телеканалів.

"Відновлення ініціативи можливе, як тільки будуть виконані умови та отримана реальна віддача від зусиль з безперешкодного доступу сільськогосподарської продукції та добрив з Росії на світові ринки. Це є головним критерієм того, що може статися", сказав Вершинін.

За його словами, це головний критерій поновлення ініціативи. Втім, не єдиний. Він також зазначив, що "Россільгоспбанк" має бути перепідключений до системи SWIFT. Представник російського МЗС вважає, мовляв, проміжні рішення результату не дадуть і не призведуть до вирішення проблеми.

Нагадаємо, днями в адміністрація президента-диктатора РФ Володимира Путіна зробили нову заяву про "зернову угоду". Москва вимагає виконання раніше досягнутих домовленостей.

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