Ексміністра охорони здоров'я Максима Степанова заочно заарештували

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього міністра охорони здоров’я України та ексдиректора ДП Поліграфкомбінат Максима Степанова. Його підозрюють у причетності до схеми на 450 мільйонів гривень.

Про це повідомили в НАБУ.

Слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід Степанову напередодні за клопотанням детективів Національного антикорупційного бюро та погодження прокурора САП.

"Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу (тримання під вартою)», — сказано в дописі.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому міністру охорони здоров'я Максиму Степанову та іншим особам. За версією слідства, ексдиректор "Поліграфкомбінату", яким тоді був Степанов, для власного збагачення при закупівлі розхідних матеріалів для виготовлення документів (зокрема, паспортів для виїзду за кордон та ін.) використав підконтрольну йому компанію зареєстровану в Естонії.

Матеріали для українського держпідприємства закуповувались не напряму у виробників, а через компанію-прокладку. У такий спосіб ціни завищувались у 4-6 разів. Це дозволило зосередити на рахунках естонської компанії суму у розмірі, який еквівалентний сумі близько 450 млн грн.

Після чого такі кошти, переказувались на рахунки великої кількості компаній, зареєстрованих різних країнах. Таким чином забезпечувалось маскування їх незаконного походження. Для допомоги у реалізації такої схеми, колишній високопосадовець залучив наближену до себе особу та одного із начальників відділів "Поліграфкомбінату".

В Естонії українцю сприяли двоє громадян цієї країни, які забезпечували управління компанією-прокладкою в протиправних інтересах українського державного службовця. Така схема діяла упродовж 2013-2016 років.

Також підозрювані зареєстрували на іноземну компанію право інтелектуальної власності на графічні елементи українських паспортів. У такий спосіб зловмисники отримували додаткову винагороду у формі роялті. Кожен громадянин України при оформленні документів (насамперед паспортів для виїзду за кордон) був змушений платити завищену ціну.

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