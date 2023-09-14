Экс-министра здравоохранения Максима Степанова заочно арестовали

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего министра здравоохранения Украины и экс-директора ГП "Полиграфкомбинат" Максима Степанова. Он подозревается в причастности к схеме на 450 миллионов гривен.

Об этом сообщили в НАБУ.

Следственный судья ВАКС избрал меру пресечения Степанову накануне по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро и согласованию прокурора САП.

"После задержания лица и доставки к месту проведения досудебного расследования судья решит вопрос о применении этой меры пресечения (содержание под стражей)", — говорится в сообщении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему министру здравоохранения Максиму Степанову и другим лицам. По версии следствия, эксдиректор "Полиграфкомбината", которым тогда был Степанов, для собственного обогащения при закупке расходных материалов для изготовления документов (в частности, паспортов для выезда за границу и др.) использовал подконтрольную ему зарегистрированную в Эстонии компанию.

Материалы для украинского госпредприятия закупались не напрямую у производителей, а через компанию-прокладку. Таким образом, цены завышались в 4-6 раз. Это позволило сосредоточить на счетах эстонской компании сумму в размере, эквивалентном сумме около 450 млн грн.

После чего такие средства переводились на счета большого количества компаний, зарегистрированных в разных странах. Таким образом, обеспечивалась маскировка их незаконного происхождения. Для помощи в реализации такой схемы, бывший чиновник привлек приближенное к себе лицо и одного из начальников отделов "Полиграфкомбината".

В Эстонии украинцу содействовали два гражданина этой страны, которые обеспечивали управление компанией-прокладкой в противоправных интересах украинского государственного служащего. Такая схема действовала на протяжении 2013-2016 годов.

Подозреваемые зарегистрировали на иностранную компанию право интеллектуальной собственности на графические элементы украинских паспортов. Таким образом, злоумышленники получали дополнительное вознаграждение в форме роялти. Каждый гражданин Украины при оформлении документов (прежде всего, паспортов для выезда за границу) был вынужден платить завышенную цену.

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