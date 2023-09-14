Может ли война в Украине закончиться неожиданно: прогноз военного эксперта

Война, развязанная Россией против Украины, может закончиться внезапно. Такой вариант не исключен.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua заявил военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Исключать нельзя. Давайте проведем определенные исторические параллели. 1914 год, Российская империя принимает решение об участии в Первой мировой войне. Мол, защитим братьев сербов. Имел ли целью тогдашний глава России император Николай II то, что концом этого процесса станет его смерть и смерть его семьи в подвале Ипатьевского дома от пули красных комиссаров? Конечно, нет. Он надеялся трансформировать военное могущество российской армии в какие-то преимущества. То есть вполне вероятно, что внезапное окончание этой войны возможно. себя плохо чувствует. Но так ли это на самом деле — трудно сказать. Есть много теорий заговоров, мол, Путин себя плохо чувствует. Но так ли это действительно – трудно сказать. Это наиболее тайное лицо среди мировых политиков. Но есть ключевой фактор. Войну Российской Федерации против Украины ведет не Путин, есть Генштаб, есть Министерство обороны, немало бенефициаров в российском бизнесе, зарабатывающих де-факто на этой войне. Поэтому даже внезапная смерть Путина вряд ли приведет сразу к завершению активной фазы российско-украинского противостояния, — сказал он.

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