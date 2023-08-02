"Воевать будут все": офицер ВСУ призвал украинцев "признать реальность"

Гай предупредил украинцев, что война может занять даже следующие десять лет.

Известный украинский военный Мирослав Гай предупредил украинцев, что если война затянется, воевать будут все.

Об этом он написал в Facebook.

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"На фронте военных тошнит от "положительных" блоггеров, рассказывающих об успехах, потому что за этими успехами стоит мясорубка. Тошнит от рассказов о том, как быстро все закончится, как мы быстро возьмем Крым, деоккупируем территории, как быстро закончится война. Народ, что на войне, просто перестал их слушать", – отметил Гай.

Он подчеркнул, что на фронте идет тяжелая работа и есть значительные потери.

"Как сказал мне один пожилой француз, который в Украину побывал на войне в Чечне, Югославии, Ираке, Сирии и т.д., после полутора часов арт обстрела только в нашем квадрате – наше поколение такой войны еще не видело".

Как сказал один полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого, "это были мои тяжелые четыре дня за десять лет". А потом оказалось, что это никакие не четыре дня, а 24/7. Мы удержимся, Украина победит, но воевать придется всем", – сказал офицер ВСУ.

Он призвал украинцев прекратить жить концепцией "Завтра будем в Крыму", "За два месяца все завершится".

"Война уже длится 10 лет, и еще могут быть следующие десять, если мы не начнем признавать реальность и менять ее", — подытожил Гай.

Ранее глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что в этой войне рано или поздно все будут служить в армии — от журналистов до строителей, от ремонтников до геймеров.

Также командир 1-го механизированного батальона 3 ОШБр с позывным "Бот" заявлял, что на войну попадут все военнообязанные, поэтому лучше начать готовиться к этому уже сейчас.

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