Мобилизация может быть под угрозой – ТЦК

Приход в ТЦК, он подчеркнул, это не автоматическая отправка на войну.

Добровольно к военкоматам приходит около 20%. Если не делать "облав" на улицах, то мобилизация может быть под угрозой.

Об этом рассказал руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко в интервью Leopolis.news.

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"Добровольно к военкоматам приходит где-то около 20% (половина из которых контрактники) от плановой задачи, которую мы должны выполнить. Если не будет этих розысков, доставка для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой", — сообщил Тищенко.

Приход в ТЦК, он подчеркнул, это не автоматическая отправка на войну. Нужно понимать, что это целый ряд процедур, а также медицинское освидетельствование.

"И те, кто имеют законные основания, по состоянию здоровья или другим причинам не быть мобилизованными, точно не попадут в армию", — подчеркнул он.

"Бывает, что вручают человеку повестку на улице, она приходит в ТЦК, а оказывается у нее трое детей или инвалидность. Спрашиваешь, почему же не пришли и не обновили данные, а в ответ: "Я боюсь". Инвалидность, как и семейные обстоятельства – это точно полное право на отсрочку", — рассказал Тищенко.

Он подчеркнул, что приоритет военкоматов – это обеспечение обороноспособности государства и народа Украины.

"Что касается предприятий... Бытуют мнения, что они остановятся, если мобилизуют штатных работников. Нужно понять, если наших военных не будет достаточно для обороны, то завтра на эти предприятия придут хозяевами буряты и кадыровцы", - сказал чиновник.

В Украине изменяют правила мобилизации

С 1 августа в Украине изменяют порядок мобилизации. Это:

срочники смогут добровольно мобилизоваться в ряды ВСУ и больше не ждать окончания срочной службы,

изменится система начисления выплат военным,

будет четыре критерия для освобождения из рядов Вооруженных сил во время военного положения, а именно — достижение предельного возраста службы, состояние здоровья, семейные обстоятельства и вступление в законную силу обвинительного приговора суда.

изменятся и повестки к ТЦК – их будет три типа.

Юристы обращают внимание, что все те массовые облавы с насильственным вручением повесток, которые регулярно попадают на видео – это превышение властных полномочий. Но отмечают – это вынужденный шаг.

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