Почему и дальше будут вручать повестки на улицах: ответ руководителя ТЦК

Сколько военнообязанных добровольно приходят в ТЦК, можно ли обойтись без "облав"

Мобилизация продолжается. Будут ли в дальнейшем проводить "облавы" на военнообязанных?

Можно ли обойтись без «облав» на улицах, рассказал руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко.

По его словам, добровольно в ТЦК приходит где-то около 20% от плановой задачи. Половина из них – контрактники. Поэтому, если не будет этих розысков, отправки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой.

Но, приход в ТЦК, по словам Александра Тищенко, это не автоматическая отправка в армию. Военнообязанный проходит целый ряд процедур, медицинское освидетельствование и имеющие законные основания для отстрочки точно не попадут в армию. "Бывает, что вручают человеку повестку на улице, он приходит в ТЦК, а оказывается у него трое детей или инвалидность. Спрашиваешь, почему же не пришли и не обновили данные, а в ответ: «Я боюсь». Инвалидность, как и семейные обстоятельства – это точно полное право на отсрочку."

Заявляющие, что предприятия могут остановиться, если мобилизуют штатных работников, почему-то не хотят понимать, что если наших военных не будет достаточно для обороны, завтра этих предприятий не будет. Следует помнить, что наш приоритет – это обеспечение обороноспособности государства и народа Украины.

Какие повестки вручают военнообязанным

Если бы мужчины заблаговременно и регулярно согласно действующему законодательству сообщали ТЦК обновленную информацию о составе семьи, состоянии здоровья, смене места работы и т.п., был бы порядок в учетных делах и никто не дергал бы людей.

Поскольку военнообязанные этого не делают, могут вручить повестки для уточнения данных.

Еще есть повестка на прохождение военно-врачебной комиссии, после которой человек получает заключение ВЛК о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе.

После прохождения медкомиссии военнообязанному, если он признан годным к прохождению военной службы, вручают мобилизационное распоряжение или боевую повестку.

Но вручение «боевой повестки» не означает, что человека сразу отправляют в зону боевых действий. Подходящих к службе направляют в пункт постоянной дислокации воинской части, где в течение 3-4 недель они проходят боевое согласование. Не служивших направляют в учебные центры.

Какие наиболее востребованы специальности по которым набирают людей

По словам Александра Тищенко, сейчас есть потребности во всех военных специальностях – это пехота, танкисты, артиллеристы, летчики, а также десантники.

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