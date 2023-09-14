Игнат рассказал детали о характере атак РФ в течение месяца

Российская армия в течение последнего месяца почти каждую ночь атакует Украину беспилотниками "Shahed". оккупанты действуют шаблонно и каждый раз выпускают примерно одинаковое количество дронов.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Менять в утренней сводке о ночной атаке особо ничего не надо, уже все фактически шаблонно. Потому, что приблизительное количество БпЛА – 20-30, приблизительный процент ущерба, средства поражения, которые мы используем тоже стабильно. Противник фактически каждую ночь уже наносит удары" Shahed ", – рассказал он.

По словам Игната, РФ часто наносят удары по портовой инфраструктуре в Одесской области. Впрочем, военные фиксируют смену направления – оккупанты атакуют дронами в разных регионах, а направления ударов увеличиваются.

"Раньше это было одно-два (направления – Ред.), а сейчас видим и Ейск, и Курск, и Брянская область, Чауда и так далее", — подчеркнул он.

Как сообщалось, военный эксперт Олег Жданов рассказывал, чего теперь следует ожидать во время воздушных тревог. По его словам, только через 10 дней сентября РФ применила против Украины 168 "Shahed". Кроме того, "Искандеры" находятся вдоль границы с Украиной.

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