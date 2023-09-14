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Ігнат розповів деталі про характер атак РФ протягом місяця

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Ігнат розповів деталі про характер атак РФ протягом місяця

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: Скриншот.

Окупанти щоразу випускають приблизно однакову кількість дронів.

Російська армія протягом останнього місяця майже щоночі атакує Україну безпілотниками "Shahed". Окупанти діють шаблонно та щоразу випускають приблизно однакову кількість дронів.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Змінювати в ранковому зведенні про нічну атаку особливо нічого не треба, вже все фактично шаблонно. Тому, що приблизна кількість БпЛА - 20-30, приблизний відсоток збиття, засоби ураження, які ми використовуємо теж стабільно. Противник фактично щоночі вже завдає ударів "Shahed", - розповів він.

За словами Ігната, РФ часто завдають ударів по портовій інфраструктурі в Одеській області. Втім, військові фіксують зміну напрямку - окупанти атакують дронами в різних регіонах, а напрямки ударів збільшуються.

"Раніше це було один-два (напрямки - Ред.), а зараз бачимо і Єйськ, і Курськ, і Брянська область, Чауда і так далі", - наголосив він.

Як повідомлялося, військовий експерт Олег Жданов розповідав, чого тепер варто очікувати під час повітряних тривог. З його слів, лише за 10 днів вересня РФ застосувала проти України 168 "Shahed". Крім того, "Іскандери" є вздовж кордону з Україною.

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Дата публікації
Перегляди
311
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