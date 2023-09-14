Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Нічна атака по Україні: скільки дронів вдалося знищити ППО

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
6613
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Нічна атака по Україні: скільки дронів вдалося знищити ППО

Безпілотник. / Фото: Associated Press

Всього окупанти випустили 22 безпілотники.

У ніч проти четверга, 14 вересня, російські окупанти атакували Україну кількома групами ударних безпілотників типу "Shahed-136/131". Сили української ППО знищили 17 ворожих дронів..

Про це поінформували у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"За результатами бойової роботи цієї ночі протиповітряною обороною знищено 17 із 22 ворожих ударних БпЛА "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

Військові повідомили, що росіяни запускали дрони від 21:00 середи, 13 вересня, до 02:30 14 вересня. Безпілотники летіли із трьох напрямків: мис Чауда в анексованому Криму, а також з російського Єйська та Курська.

У ПС наголошують, що було зафіксовано пуски 22 "Shahed" у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей. 

Нічна атака РФ

Ввечері 13 вересня Повітряні сили повідомили, що на Україну летять шість груп "Шахедів". Згодом у низці областей було оголошено повітряну тривогу. 

У ніч проти 14 вересня моніторингові канали повідомили, що пролунали вибухи в Дніпрі. Зранку в ОВА заявили, що вночі захисники з ПвК "Схід" збили над областю три безпілотники. 

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
6613
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація