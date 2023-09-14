Нічна атака по Україні: скільки дронів вдалося знищити ППО

У ніч проти четверга, 14 вересня, російські окупанти атакували Україну кількома групами ударних безпілотників типу "Shahed-136/131". Сили української ППО знищили 17 ворожих дронів..

Про це поінформували у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"За результатами бойової роботи цієї ночі протиповітряною обороною знищено 17 із 22 ворожих ударних БпЛА "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

Військові повідомили, що росіяни запускали дрони від 21:00 середи, 13 вересня, до 02:30 14 вересня. Безпілотники летіли із трьох напрямків: мис Чауда в анексованому Криму, а також з російського Єйська та Курська.

У ПС наголошують, що було зафіксовано пуски 22 "Shahed" у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

Нічна атака РФ

Ввечері 13 вересня Повітряні сили повідомили, що на Україну летять шість груп "Шахедів". Згодом у низці областей було оголошено повітряну тривогу.

У ніч проти 14 вересня моніторингові канали повідомили, що пролунали вибухи в Дніпрі. Зранку в ОВА заявили, що вночі захисники з ПвК "Схід" збили над областю три безпілотники.

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