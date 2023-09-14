Контрнаступление продолжается: оперативные данные Генштаба по направлениям

За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 92 авиационных удара, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Об этом сообщил Генштаб.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, осуществляет активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах северо-восточнее Берестового Харьковской области, Белогоровки Лугангской области и Богдановки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районах Бахмута, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

Наши защитники стойко держат оборону Марьинки, где за прошедшие сутки противник предпринял 14 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районах Малой Токмачки и Ивового Запорожской области обернулись для окупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

В то же время на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия и отвоевывать нашу землю.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать составы и наносить успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и 2 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражен 1 пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 район сосредоточения личного состава вооружения и военной техники, 15 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов и станция РЭБ противника.

На каких территориях украинские войска преуспели и где продолжаются бои — что известно.

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