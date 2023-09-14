Курс валют на 14 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курсы евро и злотого пошли вверх.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 14 сентября. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро добавил 7 коп. Тем временем злотый – вырос на 9 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,26 грн (+7 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,49 грн (+9 коп.).

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,40 – 38,00 грн

"Сбербанк" — 37,45 — 38,45 грн

"Укрэксимбанк" – 37,60 – 38,40 грн

"ПУМБ" – 37,75 – 38,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,10 – 41,10 грн

"Сбербанк" — 40,40 — 41,40 грн

"Укрэксимбанк" – 40,75 – 41,75 грн

"ПУМБ" – 40,50 – 41,50 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,44 – 8,80 грн

"Сбербанк" — 8,30 — 9,15 грн

"Укрэксимбанк" – 8,55 – 8,95 грн

"ПУМБ" – 8,50 – 9,00 грн

В обменниках доллар продают в среднем за 37,50 грн., покупают за 38,30 грн. За евро в обменниках предлагают 40,50 грн., продают за 41,50 грн.

Напомним, эксперты назвали три удара, которые могут обвалить гривну уже в сентябре. Доллар может подорожать в ближайшее время, считают финансовые аналитики.

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