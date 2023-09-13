Курс валют на 13 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро за сутки вырос на менее одной копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 13 сентября. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро добавил менее 1 коп. Тем временем злотый – снизился на 4 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,19 грн (+1 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,40 грн (-4 коп.).

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,30 – 37,90 грн

"Сбербанк" — 37,45 — 38,45 грн

"Укрэксимбанк" – 37,60 – 38,40 грн

"ПУМБ" – 37,50 – 38,25 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,00 – 41,00 грн

"Сбербанк" — 40,30 — 41,30 грн

"Укрэксимбанк" – 40,70 – 41,70 грн

"ПУМБ" – 40,25 – 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,40 – 8,77 грн

"Сбербанк" — 8,30 — 9,15 грн

"Укрэксимбанк" – 8,55 – 9,00 грн

"ПУМБ" – 8,50 – 9,00 грн

В обменниках доллар продают в среднем за 37,50 грн., покупают за 38,30 грн. За евро в обменниках предлагают 40,50 грн., продают за 41,50 грн.

Напомним, советник президента Украины Владимир Зеленский дал прогноз — что будет с курсом доллара. Отмечается, что сейчас много факторов, на которые нельзя влиять и спрогнозировать, как четко все будет развиваться на валютном рынке.

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