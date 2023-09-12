Гороскоп на 13 сентября для всех знаков Зодиака: день очень тонкой энергетики

День благотворной для человека, хоть и очень тонкой энергетики, которая помогает человеку в любых созидательных работах.

Особенно звезды советуют сосредоточиться на делах, связанных с землей: можно собирать урожай, приводить в порядок приусадебный участок, ремонтировать дачные постройки или начинать строительство загородного дома – любому такому проекту будет сопутствовать успех. А вот ссориться – и даже повышать друг на друга голос – категорически не рекомендуется. Такое поведение нарушит всеобщую гармонию, а как это отразиться на существовании каждого конкретного человека, предсказать невозможно.

Овен

Откажитесь от общения с негативно настроенными по отношению к вам людьми: добиться их расположения выв се равно не сможете, а потраченные нервы впоследствии придется восстанавливать.

Телец

Проведенный в покое и – разумеется, по возможности – одиночестве по произведенному на вас эффекту будет равна недельному отдыху: стоит воспользоваться такой замечательной возможностью перевести дух.

Близнецы

Попав под горячую руку начальства, вы окажетесь виноватыми как в собственных прегрешениях, так и в ошибках своих коллег, поэтому постарайтесь сегодня на всякий случай обходить его стороной.

Рак

Наведение порядка в доме позволит вам не только привести жилье в идеальное состояние, но и отдохнуть душой: ничто так не расслабляет – и не воодушевляет – вас, как хозяйственные хлопоты.

Лев

Постарайтесь выбрать время для общения с близким человеком: скорее всего, у него – в жизни или на работе – сложились непростые обстоятельств, но в ваших силах помочь ему – если не действием, то хотя бы советом.

Дева

Подписание важных финансовых документом желательно перенести хотя бы на пару дней, если же такой возможности не будет, необходимо внимательно – и, лучше всего, не один раз – их прочитать и только потом ставить визу.

Весы

Ни в коем случае нельзя ничего разрушать, даже если речь идет всего лишь о клочке бумаги, который вы решите разорвать перед, как выбросите в мусорное ведро: такие действия негативно отразиться на жизни и работе.

Скорпион

Успеть сделать все, что вы запланировали удастся только в том случае, если будете заниматься только своими занятиями: благотворительность в профессиональном отношении вряд ли себя оправдает.

Стрелец

Можно – и даже нужно – присту4пать к ремонту, о котором вы давно подумывали: даже незначительные действия – например, переклейка обоев, не только освежат интерьер, но и улучшат настроение.

Козерог

Неожиданная прибыль, которую вы можете получить сегодня, вдохновит вас на новые профессиональные действия, которые – по цепной реакции – приведут к очередным финансовым успехам.

Водолей

Хорошее настроение, которое будет сопутствовать вам с самого утра, поможет переделать кучу дел, поэтому необходимо поддерживать его даже усилием воли – оно себя обязательно оправдает.

Рыбы

От риска, какой бы сферы он ни касался, в этот день лучше отказаться: выгода, которую вы получите в результате, скорее всего, окажется незначительной, а негативные последствия – серьезными.

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