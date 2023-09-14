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Возможно ли ликвидировать Путина: экс-спикер Генштаба ВСУ ответил

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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Возможно ли ликвидировать Путина: экс-спикер Генштаба ВСУ ответил

Владимир Путин/Associated Press / Фото: Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин разбирается в протоколах безопасности, ведь сам был спецслужащим. Так что ликвидировать его почти нереально.

Путин создал в России обширную сеть Федеральной службы охраны и структуры, гарантирующие ему физическое выживание.

Об этом рассказал в интервью для ТСН.ua военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, российский диктатор Путин разбирается в протоколах безопасности, ведь сам когда-то работал в российских спецслужбах.

"Видимо, он наиболее защищенный лидер страны в мире. Он как спецслужащий абсолютно четко разбирается в протоколах безопасности", — считает Селезнев.

По его словам, Путин переживает за свою жизнь настолько, что для собственной безопасности от "неожиданных вещей", он мог создать в РФ разветвленную сеть Федеральной службы охраны и структуры, непосредственно гарантирующие ему физическое выживание.

"Поэтому считаю, что такой кейс как убийство Путина технически невозможно реализовать. Ходят разные слухи о состоянии его здоровья. Система, которую он создал, будет работать над тем, чтобы продлить ему жизнь", — убежден экс-спикер Генштаба ВСУ.

Напомним, ранее главный врач Путина Виктор Трухин, знающий "медицинские тайны власти", был арестован ФСБ при его попытке сбежать из России в Беларусь.

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Дата публикации
Просмотры
424
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