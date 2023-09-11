ФСБ задержала главврача Путина во время его попытки сбежать из РФ — СМИ

Главный врач Путина В иктор Трухин, знающий "медицинские тайны власти", был арестован ФСБ при его попытке сбежать из России в Беларусь.

Об этом пишет иностранное издание The Sun.

В материале сказано, что Трухин исчез шесть дней после того, как его уволили с руководящей должности в высшем государственном институте по обвинению в "мошенничестве". Он занимал должность директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток. Трухин якобы знал о последних исследованиях и разработках России в области вакцин, сывороток и бактериальных препаратов.

Авторы статьи отмечают, что Институт, возглавлявший Трухин, входит в российский государственный орган, отвечающий за обеспечение радиационной, химической и биологической безопасности страны, а также здравоохранения. Якобы крупнейшим клиентом была компания, принадлежащая близкому другу Путина Сергею Чемезову, бывшему коллеге по КГБ, являющемуся миллиардером, председателем Ростека.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) передало российским силовикам " досье о его причастности к мошенничеству после проверки обвинений в коррупции".

"Против него возбудили уголовное дело, когда выяснилось, что Трухин намерен уехать из РФ и может рассказать много интересного о российских вакцинах и сыворотках", — говорится в статье.

Тем временем российское издание "Фонтанка" сообщило, что он содержится в СИЗО по более легкому обвинению в растрате около полумиллиарда рублей.

Как сообщалось ранее, по мнению президента Украины Владимира Путина, Путин проигрывает в продолжительной войне.

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