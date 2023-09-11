Головний лікар Путіна В іктор Трухін, який знає "медичні таємниці влади", був заарештований ФСБ під час його спроби втекти із Росії д Білорусі.

Проо це пише іноземне видання The Sun.

У матеріалі сказано, що Трухін зник шість днів після того, як його звільнили з керівної посади у вищому державному інституті через звинувачення в "шахрайстві". Він обіймав посаду директора Санкт-Петербурзького науково-дослідного Інституту вакцин та сироваток. Трухін нібито знав про останні дослідження та розробки Росії в області вакцин, сироваток і бактеріальних препаратів.

Автори статті зазначають, що Інститут, який очолював Трухін, входить до російського державного органу, який відповідає за забезпечення радіаційної, хімічної та біологічної безпеки країни, а також охорони здоров'я. Нібито н айбільшим клієнтом була компанія, що належить близькому другу Путіна Сергію Чемезову, колишньому колезі по КДБ, який є мільярдером, головою РОСТЕКу.

Федеральне медико-біологічне агентство (ФМБА) передало російським силовикам " досьє про його причетність до шахрайства після перевірки щодо звинувачень у корупції".

"Проти нього порушили кримінальну справу, коли з'ясувалося, що Трухін має намір виїхати з РФ і може розповісти багато цікавого про російські вакцини і сироватки", - йдеться у статті.

Тим часом російське видання "Фонтанка" повідомило, що він утримується в СІЗО за більш легким звинуваченням у розтраті близько понад пів мільярда рублів.

Як повідомляли раніше, на думку президента України Володимира Путіна, Путін програє у тривалій війні.

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