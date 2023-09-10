Путін програє у тривалій війні — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не хоче думати про тривалу війну, але емоційно він та його команда готові до неї. Також український лідер натякнув на посилення ударів по території Росії.

Про це він говорив в інтерв’ю The Economist.

“Я маю бути готовий, моя команда має бути готова до тривалої війни, і емоційно я готовий”, - сказав Зеленський.

За його словами, президент держави-агресорки Володимир Путін, не досягнувши швидкої перемоги, має намір виснажити Україну та її партнерів, "зробивши Україну нефункціональною, обезлюдненою державою, біженці з якої створюють проблеми в Європі".

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Але Зеленський вважає, що сама Росія крихка і Путін ще не усвідомлює, що в тривалій війні він програє.

"Неважливо, що його підтримують 60% чи 70% росіян. Ні, його економіка програє", - сказав президент.

Він також наголосив, що оскільки Україна посилить свої удари на території Росії, зокрема, атаками безпілотників, росіяни почнуть ставити незручні запитання господарю Кремля про неспроможність армії захистити їх.

Зеленський нагадав, що авторитет російського диктатора уже був послаблений червневим заколотом Євгена Пригожина.

Нагадаємо, політолог, викладач Карлового університету у Празі Олександр Морозов вважає, що до кінця 2024 року у Росії відбудеться новий заколот проти президента РФ Володимира Путіна.

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