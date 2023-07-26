Бунт Пригожина показав, що Путін не може згуртувати "еліту РФ" — ISW

Заколот ПВК "Вагнер" і сповільнена реакція Кремля, що вказує на можливу невпевненість президента РФ Володимира Путіна в здатності об'єднати "російську еліту".

Про це повідомили у звіті аналітики ISW.

За інформацією джерела, українські та європейські силові структури заявили, що Володимир Путін досить довго не давав наказів у зв'язку з заколотом "Пригожина", незважаючи на те, що російські спецслужби попереджали про можливість заколоту щонайменше за два-три дні до його початку. Тоді спостерігалося повільне реагування Володимира Путіна і Кремля на бунт ПВК "Вагнер". Внаслідок такої неоперативної реакції, місцевим російським чиновникам довелося ухвалювати власні рішення щодо того, як справлятися з атакою найманців на Москву.

Аналітики зробили висновок, що в цій ситуації відсутність реакції з боку Кремля і Путіна свідчить про можливу непідготовленість російського апарату безпеки до прямого виклику російському військовому керівництву, що, зі свого боку, могло перешкоджати швидкому припиненню заколоту.

Кремль, імовірно, усвідомлює, що його "параліч" виявив рівень нестабільності режиму, і змушений вживати заходів щодо консолідації апарату внутрішньої безпеки Росії в Росгвардії. Це спрямовано на підготовку до можливих майбутніх внутрішніх загроз і для демонстрації рішучості їм протистояти.

Згідно зі звітом, також можна сказати, що нездатність Путіна діяти швидко вказує на його можливе невпевнене ставлення до здатності об'єднати навколо себе так звану "російську еліту". Це може свідчити про роз'єднаність внутрішньої кремлівської політики.

Раніше стало відомо, що президент РФ Володимир Путін хоче зберегти ПВК "Вагнер" як бойове угруповання навіть після збройного повстання найманців минулого місяця. Однак, він прагне відокремити засновника компанії Євгена Пригожина від її керівництва та сил.

Аналітики повідомили, що Кремль продовжує розбиратися з наслідками військового заколоту Євгена Пригожина. Доля ПВК "Вагнер" все ще невизначена.

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