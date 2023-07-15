Путін хоче зберегти ПВК "Вагнер", але без Пригожина – ISW

Президент РФ Володимир Путін хоче зберегти ПВК "Вагнер" як бойове угруповання навіть після збройного повстання найманців минулого місяця. Однак, він прагне відокремити засновника компанії Євгена Пригожина від її керівництва та сил.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звертають увагу на заяву Путіна в інтерв'ю російському агентству новин "КоммерсантЪ" від 13 липня. Він підтвердив, що 29 червня зустрівся з Пригожиним і 35 командирами "вагнерівців".

Путін стверджував, що він запропонував бойовикам можливість служити під керівництвом командира з позивним "Сєдой", який командував "вагнерівцями" протягом останніх 16 місяців.

На думку експертів, це ще раз підтвердило їхню попередню оцінку про те, що Кремль прагне зберегти групу "Вагнера" як "згуртовану бойову силу, відділивши її від Пригожина".

А терорист Ігор Гіркін зазначив, що переказ Путіним зустрічі 29 червня зображує керівника Кремля таким, що поступився вимогам Пригожина, але остаточний результат зустрічі поки незрозумілий.

Відповідаючи на пряме запитання пропагандистів про майбутнє угруповання "Вагнера" як бойової одиниці, Путін продовжував підтримувати абсурдне представлення про те, що в РФ нібито немає приватних військових компаній.

У той же час прессекретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер заявив 14 липня, що "вагнерівці" не беруть участі у військових операціях в Україні в якихось суттєвих допоміжних чи бойових ролях.

Перед тим аналітики також зустрічали російські джерела, які підтверджували те, що сили "Вагнера" вже не воюють в Україні.

Раніше аналітики повідомили, що Кремль продовжує розбиратися з наслідками військового заколоту Євгена Пригожина. Доля ПВК "Вагнер" все ще невизначена.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков пообіцяв помилування учасникам бунту та повернення до польових таборів. А щодо Пригожина, то за словами Пєскова, той переїжджає до Білорусі.

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