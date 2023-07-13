Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Байден порадив Пригожину обережно ставитися до вибору страв

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
191
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Байден порадив Пригожину обережно ставитися до вибору страв

Байден надав ватажку ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину корисну пораду / Фото: Associated Press

Президент США Джо Байден припустив, що керівник групи Вагнера Євген Пригожин може опинитися в небезпеці.

Президент США Джо Байден надав ватажку ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину корисну пораду. Зокрема американський лідер пожартував щодо раціону російського терориста.

Про це йдеться у Bloomberg.

"На його місці я був би обережним з тим, що я їм. Я б стежив за своїм меню", – сказав Байден під час пресконференції 13 липня у Гельсінкі по завершенню європейської поїздки.

Нагадаємо, що мали місце гучні випадки використання російськими спецслужбами нервово-паралітичних речовин і полонію для отруєння і вбивства політичних ворогів Путіна.

За словами Байдена, світові лідери на саміті НАТО у Вільнюсі обговорювали те, що не знають, де зараз перебуває Пригожин, і невизначеність щодо того, як цей заколот може вплинути на російські операції в Україні і майбутнє ПВК "Вагнер".

Раніше президент США нагадав, що КНР застерегала диктатора Путіна від застосування ядерної зброї. Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін не застосує ядерну зброю у війні проти України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
191
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація