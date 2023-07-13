Байден посоветовал Пригожину осторожно относиться к выбору блюд

Президент США Джо Байден предположил, что руководитель группы Вагнера Евгений Пригожин может оказаться в опасности.

Президент США Джо Байден предоставил главарю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину полезный совет. В частности, американский лидер пошутил по поводу рациона российского террориста.

Об этом говорится в Bloomberg.

"На его месте я был бы осторожен с тем, что я ем. Я бы следил за своим меню", – сказал Байден во время пресс-конференции 13 июля в Хельсинки по завершению европейской поездки.

Напомним, что имели место громкие случаи использования российскими спецслужбами нервно-паралитических веществ и полония для отравления и убийства политических врагов Путина.

По словам Байдена, мировые лидеры на саммите НАТО в Вильнюсе обсуждали то, что не знают, где сейчас находится Пригожин, и неопределенность того, как этот мятеж может повлиять на российские операции в Украине и будущее ЧВК "Вагнер".

Ранее президент США напомнил, что КНР предостерегала диктатора Путина от применения ядерного оружия. Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин не применит ядерное оружие в войне против Украины.

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