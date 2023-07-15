Путин хочет сохранить ЧВК "Вагнер", но без Пригожина – ISW

Президент РФ Владимир Путин хочет сохранить ЧВК "Вагнер" как боевую группировку даже после вооруженного восстания наемников в прошлом месяце. Однако он стремится отделить основателя компании Евгения Пригожина от ее руководства и сил.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики обращают внимание на заявление Путина в интервью российскому новостному агентству "КоммерсантЪ" от 13 июля. Он подтвердил, что 29 июня встретился с Пригожиным и 35 командирами "вагнеровцев".

Путин утверждал, что он предложил боевикам возможность служить под руководством командира с позывным "Седой", командовавшим "вагнеровцами" в течение последних 16 месяцев.

По мнению экспертов, это еще раз подтвердило их предварительную оценку о том, что Кремль стремится сохранить группу "Вагнера" как "сплоченную боевую силу, отделив ее от Пригожина".

А террорист Игорь Гиркин отметил, что пересказ Путиным встречи 29 июня изображает руководителя Кремля уступившим требованиям Пригожина, но окончательный результат встречи пока неясен.

Отвечая на прямой вопрос пропагандистов о будущей группировке "Вагнера" как боевой единице, Путин продолжал поддерживать абсурдное представление о том, что у РФ якобы нет частных военных компаний.

В то же время пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер заявил 14 июля, что "вагнеровцы" не участвуют в военных операциях в Украине в каких-либо существенных вспомогательных или боевых ролях.

До этого аналитики также встречали российские источники, подтверждающие то, что силы "Вагнера" уже не воюют в Украине.

Ранее аналитики сообщили, что Кремль продолжает разбираться с последствиями военного мятежа Евгения Пригожина. Судьба ЧВК "Вагнер" все еще не определена.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков пообещал помилование участникам бунта и возвращение в полевые лагеря. А что касается Пригожина, то, по словам Пескова, тот переезжает в Беларусь.

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