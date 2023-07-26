Бунт Пригожина показал, что Путин не может сплотить "элиту РФ" — ISW

Мятеж ЧВК "Вагнер" и замедленная реакция Кремля указывают на возможную неуверенность президента РФ Владимира Путина в способности объединить "российскую элиту".

Об этом сообщили в отчете аналитики ISW.

По информации источника, украинские и европейские силовые структуры заявили, что Владимир Путин достаточно долго не отдавал приказов в связи с мятежом "Пригожина", несмотря на то, что российские спецслужбы предупреждали о возможности мятежа минимум за два-три дня до его начала. Тогда наблюдалось медленное реагирование Владимира Путина и Кремля на бунт ЧвК "Вагнер". В результате такой неоперативной реакции местным российским чиновникам пришлось принимать собственные решения относительно того, как справляться с атакой наемников на Москву.

Аналитики заключили, что в этой ситуации отсутствие реакции со стороны Кремля и Путина свидетельствует о возможной неподготовленности российского аппарата безопасности к прямому вызову российскому военному руководству, что, со своей стороны, могло препятствовать быстрому прекращению мятежа.

Кремль, вероятно, отдает себе отчет, что его "паралич" обнаружил уровень нестабильности режима, и вынужден принимать меры по консолидации аппарата внутренней безопасности России в Росгвардии. Это направлено на подготовку возможных будущих внутренних угроз и для демонстрации решимости им противостоять.

Согласно отчету, также можно сказать, что неспособность Путина действовать быстро указывает на его возможное неуверенное отношение к способности объединить вокруг себя так называемую "российскую элиту". Это может свидетельствовать о разобщении внутренней кремлевской политики.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин хочет сохранить ЧВК "Вагнер" как боевую группировку даже после вооруженного восстания наемников в прошлом месяце. Однако он стремится отделить основателя компании Евгения Пригожина от ее руководства и сил.

Аналитики сообщили, что Кремль продолжает разбираться с последствиями военного мятежа Евгения Пригожина. Судьба ЧВК "Вагнер" все еще не определена.

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