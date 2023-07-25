Путин увеличивает армию РФ: как изменится возрастной ценз для резервистов

Путин повысил предельный возраст, к которому могут быть мобилизованы российские резервисты, к 55 годам, очевидно, пытаясь увеличить численность своего войска.

Новый закон, подписанный российским президентом Владимиром Путиным, означает, что офицеры высшего офицерского состава могут быть мобилизованы до 55 лет (ранее до 50 лет), тогда как рядовой и сержантский состав может быть призван до 40 лет (ранее до 35 лет).

Об этом пишет The Telegraph.

Нижний возрастной ценз для офицеров среднего звена будет повышен до 50 лет с 45 лет, как это было раньше.

Изменения, постепенно поступающие в течение четырех лет с 2024 по 2028 год, означают, что офицеры высшего офицерского состава смогут служить по закону до 70 лет.

Согласно российскому законодательству, каждый, ранее служивший в армии или находящийся в резерве страны, является основным кандидатом на призыв в случае мобилизации или объявления войны со стороны Москвы.

Россия воздерживается от официального объявления войны Украине, невзирая на полномасштабное вторжение в феврале прошлого года. В то же время она неоднократно представляла свое наступление как внутри страны, так и за рубежом как "специальную военную операцию".

Расширить резерв призывников

Решение Путина расширить предельный возраст, по которому резервисты могут быть призваны на военную службу, фактически значительно облегчит российским военным расширение резерва новобранцев в случае, если Кремль объявит новую волну мобилизации.

Поправки Путина стали частью законодательной кампании по ликвидации лазейок, позволявших россиянам относительно легко уклоняться от призыва. Ожидается, что 25 июля российский парламент примет законопроект, который увеличит штрафы за отказ явиться в военкомат после получения повестки.

Ожидается, что россиянам также придется платить штраф за неуведомление военкомата об изменении адреса или контактных данных.

В апреле Россия приняла закон, наложивший запрет на выезд из страны для тех, кто получил повестку, но не явился в военкомат.

Чиновники заявили, что база данных, которая объединит дела призывников из военкоматов с данными пограничников, сделает невозможным легальный побег из страны после вручения повестки.

В сентябре прошлого года Москва объявила "долевую мобилизацию" 300 000 резервистов, что заставило сотни тысяч других покинуть Россию во избежание отправки на войну.

Российская неправительственная организация, помогающая резервистам уклониться от призыва, описала последние поправки как потенциально закладывающие почву для новой мобилизации, ориентированной на старшую когорту потенциальных военных.

Напомним, большинство россиян в большинстве своем поддерживают войну, которую начал Кремль в Украине, и готовы к тому, что она продлится долго. Такие результаты опроса опубликовала независимая российская исследовательская организация "Левада-центр".

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