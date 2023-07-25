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ЕС направил Украине полтора миллиарда евро: Ляйен сообщила, куда пойдут деньги

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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ЕС направил Украине полтора миллиарда евро: Ляйен сообщила, куда пойдут деньги

Урсула фон дер Ляен. / Фото: Associated Press

Президент Еврокомиссии осудила действия РФ.

Европейский Союз предоставил Украине следующие 1,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой помощи. Денежные средства будут направлены на восстановление пострадавшей инфраструктуры.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Эти средства направлены в Украину после совершенных Россией атак, в том числе по объектам "зерновой инициативы". Вместе с тем фон дер Ляен подчеркивает, что дальше будет больше.

"Я решительно осуждаю российские удары по украинской инфраструктуре хранения и экспорта зерна. Пока Россия продолжает свою безжалостную войну, мы продолжаем поддерживать Украину. Сегодня мы выплатили еще 1,5 млрд евро, чтобы помочь государству функционировать и восстанавливать инфраструктуру", — подчеркнула Ляйен.

Напомним, в начале июля Украина получила финансовую помощь в размере 890 млн. долларов от Международного валютного фонда. Общее финансирование по программе составляет 15,6 млрд. долларов. Средства уже поступили на государственные счета.

Ранее Европейский Союз предоставил Украине 1,64 млрд долларов США льготного финансирования в рамках масштабной макрофинансовой помощи на 2023 год в размере 18 млрд долларов. Всемирный банк передал 104 млн долларов льготного финансирования.

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Дата публикации
Просмотры
1234
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