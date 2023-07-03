Украина получила второй транш от МВФ – Минфин

Украина получила финансовую помощь в размере 890 млн. долларов от Международного валютного фонда.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В целом Украина получила уже 3,59 млрд долларов от МВФ в рамках 15-миллиардной программы расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда.

Средства уже поступили на государственные счета.

"При пересмотре программы EFF эксперты и руководство МВФ отметили значительный прогресс украинской стороны в выполнении структурных мероприятий и количественных критериев эффективности. Благодаря предоставленным средствам мы имеем возможность и дальше сохранять экономическую стабильность в Украине и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета", — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По новой программе сотрудничества с МВФ Украина до конца 2023 получит около 4,5 млрд долларов.

Эксперты говорят, что эта помощь будет направлена на меры по снижению снизить темпы инфляции, что вместе с ростом зарплат в стране приведет к восстановлению реальных доходов граждан.

В Центре экономической стратегии (ЦЭС) считают, что курс доллара может останется фиксированным – на уровне 36,6 грн.

"Темпы инфляции будут снижаться, следовательно, годовые темпы роста цен не будут составлять более 20%, как это было в прошлом году", – отмечали специалисты.

В то же время, по словам специалистов, это базовый сценарий, предусматривающий изменение ситуации на фронте, а также исполнение Украиной обязательств в рамках программы МВФ.

Напомним, ранее Европейский Союз предоставил Украине 1,64 млрд. долларов США льготного финансирования в рамках масштабной макрофинансовой помощи на 2023 год в размере 18 млрд. долларов. Всемирный банк передал 104 млн долларов льготного финансирования.

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